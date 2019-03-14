Мужчина пришел в детсад с пистолетом в Челябинске

В Челябинске мужчина пришел в детский сад, который посещает его ребенок, с пистолетом, чтобы выяснить отношения с охранником дошкольного учреждения.

Мужчина угрожал оружием охраннику детского сада, сообщает портал «Челябинск сегодня».

Накануне между участниками конфликта «завязалась словесная перепалка, в тот момент, когда отец забирал ребенка из садика».

В детском саду нажали на тревожную кнопку. Сотрудники местного охранного предприятия «Витязя» задержали вооруженного родителя и передали его полицейским.

Начальник пресс-службы полиции города Светлана Калмыкова сообщила, что в данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее голый мужчина проник в детский сад в Сургуте.