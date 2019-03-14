Телеведущий извинился за неуместный жест в сюжете о крушении Boeing

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги извинился за неуместный жест в выпуске, посвященном крушению Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Мванги в эфире телеканала рассказывал о трагедии на фоне компьютерной графики, демонстрировавшей крушение самолета. После взрыв от столкновения лайнера с землей, телеведущий начал отмахиваться от воображаемого дыма и вышел из кадра, передает РИА «Новости».

Зрители и представители СМИ расценили такое поведение как насмешку над трагедией, а Мванги обвинили в отсутствии сострадания к близким погибших. На следующий день журналист опубликовал письмо с извинениями.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление Федерального авиационного управления США о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.