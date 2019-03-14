Власти Сирии амнистировали около 40 тыс. бывших боевиков

Правительство Сирии амнистировало около 40 тыс. бывших боевиков, обязавшихся не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях, следует из доклада, представленного директором Организации национального примирения республики Яной Хаддур.

Подводя первые итоги своей работы, Хаддур подтвердила сведения о 16 тыс. пропавших без вести в ходе боевых действий. Эти данные, по ее словам, переданы руководству сирийских провинций, передает ТАСС.

«Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тыс. человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях», – сообщила Хаддур.

Кроме того, по ее данным, «урегулировали свой статус с правительством Сирии и получили право на безопасную и достойную жизнь» 6 тыс. женщин, находившихся в подконтрольных террористическими группами районах.

Директор Организации национального примирения Сирии рассказала, что ее офисом было «получено 237 подтверждений о возможности обмена похищенных террористическими группировками граждан на лиц, задержанных государственными компетентными органами».

Она также указала, что дано 600 положительных ответов на просьбы находящихся за рубежом сирийских граждан о возвращении на родину. Хаддур отметила, что ее ведомство готово к работе по урегулированию статуса всех временно перемещенных лиц для дальнейшего обеспечения им достойной жизни в родных местах.

Напомним, в минувшую пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал срочно эвакуировать жителей лагеря «Эр-Рукбан», подчеркнув, что власти Сирии «предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного и достойного возвращения граждан страны к родным очагам».