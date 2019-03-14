Представители России и США почтили память погибших в Вирджинии русских моряков

Торжественная церемония прошла на военно-мемориальном кладбище имени Теда Конауэя в Портсмуте у могил русских моряков с фрегата «Светлана», заходившего с визитом дружбы в американский порт в рамках кругосветного плавания 1876-1877 годов.

В российской стороны в акции памяти приняли участие советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков, сотрудники военного атташата и представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Соединенных Штатах, а также учащиеся школы при посольстве России, передает ТАСС.

С американской стороны в церемонии участвовали мэр города Портсмута Джон Роу, вице-мэр Элизабет Симес, руководитель и сотрудники отдела поддержки деятельности совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Агентства Пентагона по учету военнопленных и пропавших без вести, а также представители командного состава базы ВМС США Хэмптон-Роудз и медицинского центра ВМС США в Портсмуте.

После панихиды участники церемонии возложили к могилам цветы. Акция памяти завершилась троекратным ружейным салютом и звуками горна – по традиции ВМС США.

Согласно историческим документам, русские моряки были приглашены в город Норфолк как почетные гости и участники парада в честь годовщины одного из сражений Гражданской войны в США (1861-1865) – битвы на Хэмптонском рейде (1862), однако некоторые члены экипажа фрегата «Светлана» в ходе долгого путешествия заболели и вскоре умерли в местном госпитале, предположительно, от цинги или тифа.

В конце января 1877 года моряки с русского фрегата были похоронены на территории американской военно-морской базы в Портсмуте рядом с матросами и офицерами многих кораблей и флотов.

Совместными усилиями Минобороны и МИД России, а также Российского военно-исторического общества и других участников исследования стало известно, что на кладбище захоронены матросы Гавриил Вяхирев, Арсений Брагин и Захар Лебедев. Работа по установлению имен еще трех русских моряков продолжается.

Напомним, 22 июня 2018 года, в День памяти и скорби, российский посол Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне, напомнив о совместной борьбе СССР и США против общего врага.