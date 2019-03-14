В четверг синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет 8 градусов мороза. К обеду температура воздуха поднимется до 2 градусов ниже ноля. К вечеру потеплеет до плюс одного градуса, возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.