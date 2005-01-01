Авиавласти США оценили сроки исправления системы управления Boeing 737 Max

Исполняющий обязанности главы Федерального авиационного управления США Дэниел Элуэлл поделился мнением касательного того, сколько времени может занять обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для повышения безопасности авиалайнеров.

По словам исполняющего обязанности главы Федерального авиационного управления США, он не знает, сколько времени продлится объявленный ведомством запрет на полеты самолетов Boeing 737 Max над территорией Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом Элуэлл выразил мнение, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для повышения их безопасности займет несколько месяцев.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление Федерального авиационного управления США о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.