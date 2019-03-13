США подняли подготовку украинских войск на новый уровень

Соединенные Штаты и их союзники начинают переход в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) от уровня батальонов к уровню бригад и выше, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

«Мы тесно работаем с Украиной в двух сферах. Одна часть этого – подготовка и создание (военного) потенциала. Мы создаем потенциал, чтобы они могли продолжать готовить себя сами. К примеру, мы вскоре переходим от подготовки (по схеме) «от батальонов и ниже» к (схеме) «бригады и выше», так как они уже выработали способность самостоятельно готовить свои роты и батальоны», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в этом вопросе удалось достичь прогресса. Скапаротти отметил, что США работают с Украиной «на военно-институционном уровне», помогая с «выработкой их стратегии безопасности» и обеспечением устойчивости сил безопасности.

Кроме того, он подтвердил намерение Пентагона поставлять Киеву снайперское оружие, боеприпасы и «морские системы». Запрос по поставке таких типов вооружения передан правительству США властями Украины.

И. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер отметила, что Вашингтон призывает Киев проводить «военные и институционные реформы», направленные в том числе на борьбу с коррупцией в ОПК.

В ноябре 2015 года Пентагон объявил о начале тренировок украинских армейских батальонов, а еще раньше, в апреле 2015 года, около 300 десантников 173-й бригады США начали обучение военнослужащих Национальной гвардии Украины на Яворовском полигоне во Львовской области.