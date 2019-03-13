Вылетевший из Москвы «Суперджет» вернулся в аэропорт из-за треснувшего стекла

Самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Салоники, вернулся назад в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Источник «Фонтанки» в аэропорту уточнил, что пилоты в воздухе обнаружили трещину в лобовом стекле. Борт приземлился через час после взлета.

«Самолет, выполнявший рейс SU2124 по маршруту Москва – Салоники, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После замены воздушного судна пассажиры вылетели в пункт назначения. Во время ожидания пассажирам были предоставлены все услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании», – сообщили в Аэрофлоте, передает 360.

В феврале Boeing 737, летевший из Сыктывкара в Москву, приземлился во Внуково с трещиной на лобовом стекле.