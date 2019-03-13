Лыжник из России погиб во Франции

Российский лыжник погиб в результате падания с высоты почти 300 метров на французском горнолыжном курорте.

Инцидент произошел в ущелье Хируз на курорте Ля-Грав в Верхних Альпах. Погибшим оказался мужчина 36 лет. О происшествии сообщил гид, который обнаружил лыжи погибшего, сообщает Ledauphine.

Полиция ведет расследование, обстоятельства ситуации выясняются.

Ранее сообщалось о лыжниках, пострадавших при сходе лавины в Швейцарии.