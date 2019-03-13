Беглов призвал включить в «Бережливую поликлинику» взрослые медучреждения Петербурга

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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            Беглов призвал включить в «Бережливую поликлинику» взрослые медучреждения Петербурга

            13 марта 2019, 16:26

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            Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов призвал включить в проект «Бережливая поликлиника» наряду с детскими и взрослые медучреждения.

            Такое заявление Беглов сделал во время посещения городской поликлиники №37, передает «Экономика сегодня». Там он встретился с главными врачами Центрального района города. По его словам, расширение проекта «Бережливая поликлиника» на взрослые медучреждения будет способствовать более быстрому выздоровлению петербуржцев.

            Руководство поликлиники №37, где данный проект уже внедрен, сообщили врио губернатора о росте эффективности регистратуры в четыре раза. Они отметили, что улучшились и другие показатели.

            В рамках Федеральной президентской программы «Десятилетие Детства» в детское отделение поликлиники поступило новейшее медоборудование на сумму более 7,3 млн рублей. В этом году планируется закупка еще на 37 млн, рассказали Беглову.

            Он лично осмотрел детское отделение, отметив, что «кабинет здорового ребенка» больше напоминает игровую, чем медицинский кабинет. Отмечается, что такая обстановка не будет вызывать у детей страха перед визитом к врачу.

            «Бережливая поликлиника» является совместным проектом Минздрава и госкорпорации «Росатом». Его реализация должна снизить время ожидания пациентов перед приемом врача и упростить запись к нему.

            На встрече с главными врачами медучреждений Центрального района градоначальник также обсудил переход на новые стандарты работы.

            Во время осмотра медучреждения глава города оценил эффективность нововведений. В детском отделении уже удалось оптимизировать распределение потоков посетителей, что значительно сократило время ожидания приема у специалистов. Пациенты пользуются системой самозаписи, узнают всю необходимую информацию благодаря электронному расписанию и «электронным визиткам» принимающих врачей, которые расположены у каждого кабинета, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

            В ближайших планах у руководства учреждения – создание в поликлинике открытой регистратуры, что снимет лишние психологические барьеры у детей. Кроме того, Александр Беглов дал поручение администрации Центрального района оказать отделению содействие в оперативной замене рентгенологического аппарата и обязательно сделать ремонт в кабинете перед установкой нового оборудования.

            Действующий глава города ознакомился с мобильным детским Центром здоровья и передвижным стоматологическим кабинетом. Только за прошлый год благодаря мобильному Центру удалось осмотреть более 3,5 тыс. детей в 38 образовательных учреждениях. В 87% случаев своевременно были выявлены факторы риска заболеваний.

            Аналогов проекту нет не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. По словам Александра Беглова, его нужно продвигать, чтобы подобные медицинские мобильные центры были во всех районах. Важным начинанием Беглов назвал и отделение профилактики для детей раннего возраста «Ладушки». Созданное по принципу службы раннего вмешательства, оно помогает развивать навыки социализации у маленьких детей, что важно при подготовке к детскому саду и школе.

            Врио губернатора подчеркнул, что правительство города намерено улучшить работу первичного звена здравоохранения. «Мы ставим перед собой амбициозную задачу – к концу года завершить проект «Бережливая поликлиника» в детских учреждениях. Это непростой проект, у нас 64 детские поликлиники, которые предстоит привести в соответствие с новыми стандартами. Нам нужно найти на это средства и сделать все качественно. Я поручаю главам районов создать уют и комфорт в поликлиниках. После предлагаю провести конкурс на лучшую детскую поликлинику, предусмотреть хорошую премию. Выбирать победителя будут пациенты», – сказал Александр Беглов.

            Он также поблагодарил коллектив детского поликлинического отделения учреждения за работу, проделанную в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Врио губернатора призвал двигаться дальше по пути цифровизации медицины, в том числе внедрять во всех медицинских учреждениях электронную карту.

            В Северной столице должна быть построена система, позволяющая отслеживать здоровье человека с момента рождения и на протяжении всей жизни. Данные электронной карты будут доступны в детском медучреждении, к которому прикреплен пациент, медикам в детском саду и школе, а после – врачам взрослой поликлиники.

            В ходе совещания Александр Белов дал указание комитету по здравоохранению взять реализацию проекта «Бережливая поликлиника» на особый контроль, обеспечить постоянную поддержку всем детским медучреждениям и оперативное решение возникающих вопросов

            Он распорядился доработать проект капитального ремонта детской поликлиники №44. Глава города подчеркнул, что прием маленьких пациентов участковыми врачами на период ремонта необходимо организовать в других помещениях и об этом должны быть своевременно проинформированы горожане. Также Александр Беглов обратил внимание на необходимость организации дополнительных маршрутов общественного транспорта, чтобы людям было удобно добираться до других поликлиник. Градоначальник потребовал проследить, чтобы после капитального ремонта поликлиника возобновила работу в том же здании.


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