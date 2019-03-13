Беглов призвал включить в «Бережливую поликлинику» взрослые медучреждения Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов призвал включить в проект «Бережливая поликлиника» наряду с детскими и взрослые медучреждения.

Такое заявление Беглов сделал во время посещения городской поликлиники №37, передает «Экономика сегодня». Там он встретился с главными врачами Центрального района города. По его словам, расширение проекта «Бережливая поликлиника» на взрослые медучреждения будет способствовать более быстрому выздоровлению петербуржцев.

Руководство поликлиники №37, где данный проект уже внедрен, сообщили врио губернатора о росте эффективности регистратуры в четыре раза. Они отметили, что улучшились и другие показатели.

В рамках Федеральной президентской программы «Десятилетие Детства» в детское отделение поликлиники поступило новейшее медоборудование на сумму более 7,3 млн рублей. В этом году планируется закупка еще на 37 млн, рассказали Беглову.

Он лично осмотрел детское отделение, отметив, что «кабинет здорового ребенка» больше напоминает игровую, чем медицинский кабинет. Отмечается, что такая обстановка не будет вызывать у детей страха перед визитом к врачу.

«Бережливая поликлиника» является совместным проектом Минздрава и госкорпорации «Росатом». Его реализация должна снизить время ожидания пациентов перед приемом врача и упростить запись к нему.

На встрече с главными врачами медучреждений Центрального района градоначальник также обсудил переход на новые стандарты работы.

Во время осмотра медучреждения глава города оценил эффективность нововведений. В детском отделении уже удалось оптимизировать распределение потоков посетителей, что значительно сократило время ожидания приема у специалистов. Пациенты пользуются системой самозаписи, узнают всю необходимую информацию благодаря электронному расписанию и «электронным визиткам» принимающих врачей, которые расположены у каждого кабинета, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В ближайших планах у руководства учреждения – создание в поликлинике открытой регистратуры, что снимет лишние психологические барьеры у детей. Кроме того, Александр Беглов дал поручение администрации Центрального района оказать отделению содействие в оперативной замене рентгенологического аппарата и обязательно сделать ремонт в кабинете перед установкой нового оборудования.

Действующий глава города ознакомился с мобильным детским Центром здоровья и передвижным стоматологическим кабинетом. Только за прошлый год благодаря мобильному Центру удалось осмотреть более 3,5 тыс. детей в 38 образовательных учреждениях. В 87% случаев своевременно были выявлены факторы риска заболеваний.

Аналогов проекту нет не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. По словам Александра Беглова, его нужно продвигать, чтобы подобные медицинские мобильные центры были во всех районах. Важным начинанием Беглов назвал и отделение профилактики для детей раннего возраста «Ладушки». Созданное по принципу службы раннего вмешательства, оно помогает развивать навыки социализации у маленьких детей, что важно при подготовке к детскому саду и школе.

Врио губернатора подчеркнул, что правительство города намерено улучшить работу первичного звена здравоохранения. «Мы ставим перед собой амбициозную задачу – к концу года завершить проект «Бережливая поликлиника» в детских учреждениях. Это непростой проект, у нас 64 детские поликлиники, которые предстоит привести в соответствие с новыми стандартами. Нам нужно найти на это средства и сделать все качественно. Я поручаю главам районов создать уют и комфорт в поликлиниках. После предлагаю провести конкурс на лучшую детскую поликлинику, предусмотреть хорошую премию. Выбирать победителя будут пациенты», – сказал Александр Беглов.

Он также поблагодарил коллектив детского поликлинического отделения учреждения за работу, проделанную в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Врио губернатора призвал двигаться дальше по пути цифровизации медицины, в том числе внедрять во всех медицинских учреждениях электронную карту.

В Северной столице должна быть построена система, позволяющая отслеживать здоровье человека с момента рождения и на протяжении всей жизни. Данные электронной карты будут доступны в детском медучреждении, к которому прикреплен пациент, медикам в детском саду и школе, а после – врачам взрослой поликлиники.

В ходе совещания Александр Белов дал указание комитету по здравоохранению взять реализацию проекта «Бережливая поликлиника» на особый контроль, обеспечить постоянную поддержку всем детским медучреждениям и оперативное решение возникающих вопросов

Он распорядился доработать проект капитального ремонта детской поликлиники №44. Глава города подчеркнул, что прием маленьких пациентов участковыми врачами на период ремонта необходимо организовать в других помещениях и об этом должны быть своевременно проинформированы горожане. Также Александр Беглов обратил внимание на необходимость организации дополнительных маршрутов общественного транспорта, чтобы людям было удобно добираться до других поликлиник. Градоначальник потребовал проследить, чтобы после капитального ремонта поликлиника возобновила работу в том же здании.