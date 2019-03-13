В Сети появилось отреставрированное видео первого взрыва ядерной бомбы

В Сети опубликовали отреставрированное видео первого в истории испытания ядерного оружия «Тринити».

Ролик был опубликован на канале atomcentral на сайте YouTube.

Запечатленный на пленку взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико, США.

Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Находившаяся рядом от эпицентра башня «исчезла», а асфальт вокруг нее расплавился.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США были созданы три атомные бомбы.

На испытаниях «Тринити» взорвали снаряд под названием «Штучка», две другие бомбы этого типа – «Малыш» и «Толстяк» – сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Ранее стало известно о планах США применить во Вьетнаме ядерное оружие.