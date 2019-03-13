Украина собралась передислоцировать воинские части для улучшения ПВО

Правительство Украины утвердило перемещение воинских частей ВВС, что улучшит противовоздушную оборону (ПВО) страны, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

В сообщении ведомства указывается, что Киев сделал «очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства» – было принято распоряжение «о передислокации воинских частей воздушных сил вооруженных сил».

Распоряжение было принято 6 марта в кабмине, его реализация «расширит боевые возможности воздушных сил вооруженных сил (...) в общей системе противовоздушной обороны государства».

В тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина Украины, речь идет о перемещении шести воинских частей или подразделений.

Ранее Украина заявила о наращивании сил ПВО на границе с Россией.