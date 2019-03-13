Украинский военнослужащий взорвал себя и напарника во время ссоры

Два украинских военнослужащих погибли и еще один получил ранения в результате ссоры во время боевой операции в Донбассе.

Причиной смерти солдат стал взрыв ручной гранаты, которую взорвал в блиндаже один из погибших военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье «Умышленное убийство».

В феврале на подконтрольной Украине территории Донбасса при взрыве мины погибли трое солдат ВСУ. Взрывное устройство было установлено украинскими военнослужащими.

В 2018 году три украинских силовика погибли, подорвавшись на собственной мине.