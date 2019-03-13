Учитель в Петербурге попросила омбудсмена защитить детей от сторонников Навального

Учитель изобразительного искусства петербургской школы №509 Елизавета Слук направила в адрес уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой письмо с просьбой оказать содействие в борьбе с педофилами и их защитниками.

В письме педагог обратила внимание на то, что с февраля в СМИ распространяется информация о скандалах в рядах оппозиционеров. Речь идет о некоторых активистах и сотрудниках штаба блогера Алексея Навального из молодежного движения «Весна», которых подозревают в растлении несовершеннолетних и приобщении к употреблению наркотиков.

По словам Слук, «подобные случаи могут носить системный характер, и неизвестно, сколько их уже существует и сколько произойдет в будущем». «Страх за своих учеников вынуждает меня идти на разные меры…Как показывает практика, бороться с движением «Весна» и соратниками Навального в одиночку – бессмысленно. Буду искать поддержку среди тех, кто взял на себя обязательства по защите детей», – написала педагог на своей странице во «ВКонтакте».

В начале марта в Петербурге прошел пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников» возле штаба блогера Алексея Навального.

19 февраля, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко, активиста молодежного движения «Весна».

Позже появилось видео из квартиры подозреваемого в оргиях со школьницами активиста. На кадрах, обнаруженных следствием, видно, что над кроватью в комнате, где было совершено преступление, плакат штаба Алексея Навального, призывающий выбирать «больницы и дороги, а не дворцы чиновников».