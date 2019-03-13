«Победа» начала расследование после порезов на колесах самолетов

На колесах двух самолетов авиакомпании «Победа» в екатеринбургском аэропорту найдены порезы, проводится расследование.

«Обнаружили вчера в (аэропорту) Кольцово при штатном осмотре после посадки. Обычное повреждение внешнего слоя колеса. Идет расследование», – сообщил представитель лоукостера, передает РИА «Новости».

Представитель добавил, что колеса на данный момент уже заменены.