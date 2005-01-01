Названа вероятная причина конфликта между чеченцами и азербайджанцами в Москве

«Не национальный конфликт, а передел мелкой собственности», – заявил газете ВЗГЛЯД историк спецслужб Валерий Малеваный, комментируя сообщения о конфликте с поножовщиной между чеченцами и азербайджанцами в помещении здания шиномонтажа.

Малеваный считает, что данный инцидент – это эпизод дележа собственности, который замечен, по его словам, практически во всех регионах России – как в малом, так и в среднем бизнесе.

«При слиянии крупных компаний поножовщины и стрельбы нет, потому что они действуют подковерно, с юридическим оформлением где-нибудь в Германии или в Швейцарии, а национальные группировки действуют именно таким образом, пытаясь крышевать ИП – мелкий бизнес», – уверен Малеваный.

«Это передел мелкой собственности, борьба за финансовые потоки, которые будут являться подспорьем для той или иной диаспоры. Никакая это не межнациональная война, а мелкий эпизод одной из криминальных разборок», – подчеркнул Малеваный.

По мнению собеседника, вмешательства крупных политических фигур в конфликт не требуется. Такие фигуры, как Рамзан Кадыров, могут решать серьезные политические вопросы, а мелкие решаются местными диаспорами, которые есть в каждом городе, считает Малеваный.

«На сегодня в Москве официально зарегистрировано 1,5 млн узбеков, 700 тыс. чеченцев, 2 млн азербайджанцев, и это очень большие диаспоры. Финансовые потоки им надо делить и без конфликтов тут не обходится», – заключил собеседник.

Напомним, в Москве произошел новый конфликт между чеченцами и азербайджанцами. Трое неизвестных напали на работников шиномонтажа и нанесли им ножевые ранения.

Ранее в столичном районе Печатники произошла массовая драка при участии представителей чеченской и азербайджанской диаспор, в которой в общей сложности участвовали от 70 до 100 человек.

История получила продолжение, приведшее к похищению человека.