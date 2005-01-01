Средний чек россиян показал рекордный рост в феврале

В феврале 2019 года в России средний чек показал наивысшее значение и рекордный рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет – 573 рублей, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее, следует из данных исследовательского холдинга Romir.

В исследовании, опубликованном на сайте холдинга, отмечается, что в разрезе года рост чека оказался более чем скромным и составил всего 0,5%.

Рост среднего чека эксперты Romir связывают с повышением цен, которое, в свою очередь, обусловлено увеличением НДС в начале 2019 года.

Указывается также, что в 2015 и 2016 годах февральские показатели снижались относительно январских значений. В 2017 и 2018 годах был отмечен рост среднего чека по сравнению с предыдущим месяцем, пусть и не превышающий 1%.

Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 40 тыс. покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в денежном и процентном выражении.

Ранее в Центральном банке России заявили, что худшие прогнозы для российской экономки не оправдались.