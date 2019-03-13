Кремль отказался комментировать сообщения о «российских кибератаках» в Индонезии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления главы комиссии Индонезии по всеобщим выборам о якобы выявленных атаках «российских хакеров» на базу данных избирателей перед выборами 17 апреля.

«Никак не могу прокомментировать (эти сообщения). Мы неоднократно заявляли, что Россия не занималась, не занимается и не имеет никаких намерений вмешиваться в какие-то внутренние дела других государств, тем более в электоральные процессы», – сказал Песков, передает ТАСС.

«Мы не любим, когда это делают с нами, и никогда сами этим не занимаемся», – добавил пресс-секретарь.

Ранее председатель индонезийской комиссии по всеобщим выборам Ариф Будиман заявил, что власти страны наблюдают рост числа кибератак, которые, по их предположению, могут быть направлены на дискредитирование голосования. Часть из них проводят хакеры из России и Китая, заявил Будиман.