Бывший солист группы Modern Talking Дитер Болен объявил о возвращении на сцену; первый концерт в Германии состоится 31 августа.

Грядущее выступление станет первым в Германии для Болена за время, прошедшее с момента распада Modern Talking, передает Deutsche Welle.

Певец, последние годы выступающий в качестве жюри на шоу «Германия ищет суперзвезду», планирует исполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса.

Отмечается, что Андерс пожелал бывшему соратнику успехов. Он отметил, что «так будет честно, ведь я же тоже исполняю наши хиты без него».

До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс, исполнившие, в частности, хит You´re my heart, You´re my soul, продали более 120 млн копий своих альбомов.