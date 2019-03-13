Стало известно о смене генконструктора системы ГЛОНАСС

Генеральный конструктор системы ГЛОНАСС – заместитель генерального директора ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Карутин уволился из института и в ближайшее время возглавит «Роскартографию», сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

«Вчера Сергей Николаевич попрощался с коллегами в ЦНИИмаш», – сказал один из источников РИА «Новости».

По его словам, в связи с переходом на другую работу Карутину, скорее всего, придется освободить должность генерального конструктора системы ГЛОНАСС.

Другой источник сообщил, что поиск нового генконструктора и утверждение его в должности может затянуться до июня, поскольку кандидат утверждается указом президента.

В «Роскартографии» официально подтвердили, что в ближайшее время состоится совет директоров компании, который утвердит Карутина в должности гендиректора.