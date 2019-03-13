Макрон счел Китай угрозой суверенитету «исторических партнеров Франции» в Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что расширение влияния Китая может угрожать национальному суверенитету «исторических партнеров Франции» в Африке.

Во время своего визита в Джибути в рамках двухдневного африканского турне Макрон заявил, что «Китай – великая мировая держава, которая в последние годы наращивает свое присутствие во многих странах, прежде всего, в Африке», передает ТАСС.

«Но то, что в краткосрочной перспективе может казаться выгодным, в средне- и долгосрочной перспективе часто оборачивается неприятными последствиями», – подчеркнул французский лидер, говоря о росте объема китайских инвестиций стран региона.

По его словам, расширение влияния Пекина в Африке угрожает национальному суверенитету исторических партнеров Франции и ослабляет их экономику.

Макрон также заверил президента Джибути Исмаила Омара Гелле в том, что при улучшении делового климата его страна могла бы рассчитывать на долгосрочные инвестиции французских компаний, готовых предложить своим партнерам выгодные условия контрактов.

Тем не менее, как отмечает Reuters, по итогам визита Макрона в Джибути торговых соглашений подписано не было. В соответствии с программой африканского турне, далее президент Франции отправился в Эфиопию, а он должен посетить Кению.

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