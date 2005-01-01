Финалист конкурса «Лидеры России» откроет новый роддом в Петербурге

«Наша сеть клиник строит родильный дом в районе, где живет 600 тысяч человек. Планируем открыть роддом в этом году», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-акушер из Санкт-Петербурга Владимир Остроменский, финалист конкурса управленцев «Лидеры России». Выполняя задание «Сердце лидера», собеседник создал несколько просветительских проектов – для школьников и «людей серебряного возраста».

Зам главного врача по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский гордится тем, что его пригласили для участия в крупном социально значимом проекте – открытии нового роддома в Санкт-Петербурге.

Врач-акушер из Ярославля Остроменский окончил с золотой медалью военно-медицинскую академию, в 27 стал помощником руководителя крупной клиники, в 30 лет врача пригласили стать заместителя главврача известного частного роддома. При столь плотном графике и обилии обязанностей, находится время и для семьи (у Остраменского двое детей), и для семейного отдыха на природе, и для хобби. «Я, например, люблю играть на трубе. Заниматься спортом люблю, потому что спорт – это возможность полноценно ощущать жизнь», – рассказал собеседник.

В прошлом году доктор Отсроменский принял решение проверить свои лидерские качества, и подал заявку на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Собеседник оказался в числе трехсот (из более чем 227 тысяч) участников, дошедших до финала конкурса, который открывается на этой неделе в Сочи.

«То количество управленцев, которое я увидел, позволяет с надеждой смотреть в будущее и понимать, что мы может многое изменить, для этого только необходимо, чтобы мы сами этого хотели», – подчеркнул Остроменский.

В рамках задания «Сердце лидера» – которое предполагало создание социального стартапа – собеседник создал «образовательный проект, который достаточно плотно связан с образованием школьников». «Были, в том числе, семинары и лекции для школьников, посвященные их здоровью. Здоровье нашей молодежи, здоровье нации – это будущее нашей страны, поэтому, конечно, проект связан с моей основной работой», – рассказал Остроменский.

Владимир Остроменский (фото: avaclinic.ru)

«Школьная программа не позволяет включить все необходимые знания, которые потребуются подростку в повседневной жизни. Нельзя все поместить в рамки стандартных предметов, – подчеркнул собеседник. – Мы с коллегами попытались сделать интересный проект, который позволяет получить знания в совершенно разных сферах. Это не только сфера здоровья, но и сфера финансов. Это личный финансовый план: как оградить себя всей семьей от мошенников? Что такое лидерство, наставничество, волонтерство? То есть проект, который позволяет дать широкий спектр знаний школьникам. Для нас показалось важным взаимодействовать именно с молодежью для того, чтобы они получали широкий кругозор, имели возможность выбора».

Остроменский участвует еще в одном проекте – «Будь в курсе». Это начинание, по словам собеседника, «сконцентрировано на людях «серебряного возраста». «Мы повышаем грамотность людей старше 50-60 лет с целью профилактики их сложных взаимоотношений, например, с банковской системой, гаджетами, современными технологиями, – рассказал финалист. – Не всегда просто людям серебряного возраста справится с новинками. Мы коллегами рассказываем, опять же, о том, как оградить себя от злых намерений людей, которые хотят покуситься на их финансы, как правильно составить свой личный финансовый план, как рационально располагать своей пенсией, какие есть возможности получения льгот, юридическая грамотность».

«Самое главное, что этот проект сконцентрирован на нетворкинге, чтобы люди могли общаться друг с другом, обмениваться знаниями, чувствовать свою вовлеченность в жизнь общества», – добавил Остроменский.

По его словам, к проекту «Буду знать» уже привлечены несколько лекторов. «Сейчас мы работаем над созданием электронной платформы в интернете для возможности обмена между образовательными учреждениями и лекторами, которые хотели бы донести интересную информацию до школьников, – рассказал собеседник. – Это такая площадка, на которой можно будет формировать заказ на знания, и донести их совершенно бесплатно на волонтерской основе до учащихся».

«Каждый для себя определяет то время, которое он готов потратить на помощь другим людям. Это большая социальная нагрузка, безусловно, – отметил Остроменский. – Но без этого нельзя чувствовать себя полноценным членом общества. Поэтому мы с коллегами решили, что каждый определит для себя тот спектр задач, который он решает в рамках проекта, и то время, которое он готов на это потратить. Такое рациональное использование ресурсов позволяет без ущерба для основной деятельности принимать участие в общественной деятельности».