Финалист конкурса «Лидеры России» откроет новый роддом в Петербурге

Взгляд
13 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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            Финалист конкурса «Лидеры России» откроет новый роддом в Петербурге

               13 марта 2019, 14:50
            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Никита Коваленко

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            «Наша сеть клиник строит родильный дом в районе, где живет 600 тысяч человек. Планируем открыть роддом в этом году», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач-акушер из Санкт-Петербурга Владимир Остроменский, финалист конкурса управленцев «Лидеры России». Выполняя задание «Сердце лидера», собеседник создал несколько просветительских проектов – для школьников и «людей серебряного возраста».

            Зам главного врача по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский гордится тем, что его пригласили для участия в крупном социально значимом проекте – открытии нового роддома в Санкт-Петербурге.

            Врач-акушер из Ярославля Остроменский окончил с золотой медалью военно-медицинскую академию, в 27 стал помощником руководителя крупной клиники, в 30 лет врача пригласили стать заместителя главврача известного частного роддома. При столь плотном графике и обилии обязанностей, находится время и для семьи (у Остраменского двое детей), и для семейного отдыха на природе, и для хобби. «Я, например, люблю играть на трубе. Заниматься спортом люблю, потому что спорт – это возможность полноценно ощущать жизнь», – рассказал собеседник.

            В прошлом году доктор Отсроменский принял решение проверить свои лидерские качества, и подал заявку на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Собеседник оказался в числе трехсот (из более чем 227 тысяч) участников, дошедших до финала конкурса, который открывается на этой неделе в Сочи.

            «То количество управленцев, которое я увидел, позволяет с надеждой смотреть в будущее и понимать, что мы может многое изменить, для этого только необходимо, чтобы мы сами этого хотели», – подчеркнул Остроменский.

            В рамках задания «Сердце лидера» – которое предполагало создание социального стартапа – собеседник создал «образовательный проект, который достаточно плотно связан с образованием школьников». «Были, в том числе, семинары и лекции для школьников, посвященные их здоровью. Здоровье нашей молодежи, здоровье нации – это будущее нашей страны, поэтому, конечно, проект связан с моей основной работой», – рассказал Остроменский.

            Владимир Остроменский (фото: avaclinic.ru)
            Владимир Остроменский (фото: avaclinic.ru)
            «Школьная программа не позволяет включить все необходимые знания, которые потребуются подростку в повседневной жизни. Нельзя все поместить в рамки стандартных предметов, – подчеркнул собеседник. – Мы с коллегами попытались сделать интересный проект, который позволяет получить знания в совершенно разных сферах. Это не только сфера здоровья, но и сфера финансов. Это личный финансовый план: как оградить себя всей семьей от мошенников? Что такое лидерство, наставничество, волонтерство? То есть проект, который позволяет дать широкий спектр знаний школьникам. Для нас показалось важным взаимодействовать именно с молодежью для того, чтобы они получали широкий кругозор, имели возможность выбора».

            Остроменский участвует еще в одном проекте – «Будь в курсе». Это начинание, по словам собеседника, «сконцентрировано на людях «серебряного возраста». «Мы повышаем грамотность людей старше 50-60 лет с целью профилактики их сложных взаимоотношений, например, с банковской системой, гаджетами, современными технологиями, – рассказал финалист. – Не всегда просто людям серебряного возраста справится с новинками. Мы коллегами рассказываем, опять же, о том, как оградить себя от злых намерений людей, которые хотят покуситься на их финансы, как правильно составить свой личный финансовый план, как рационально располагать своей пенсией, какие есть возможности получения льгот, юридическая грамотность».

            «Самое главное, что этот проект сконцентрирован на нетворкинге, чтобы люди могли общаться друг с другом, обмениваться знаниями, чувствовать свою вовлеченность в жизнь общества», – добавил Остроменский.

            По его словам, к проекту «Буду знать» уже привлечены несколько лекторов. «Сейчас мы работаем над созданием электронной платформы в интернете для возможности обмена между образовательными учреждениями и лекторами, которые хотели бы донести интересную информацию до школьников, – рассказал собеседник. – Это такая площадка, на которой можно будет формировать заказ на знания, и донести их совершенно бесплатно на волонтерской основе до учащихся».

            «Каждый для себя определяет то время, которое он готов потратить на помощь другим людям. Это большая социальная нагрузка, безусловно, – отметил Остроменский. – Но без этого нельзя чувствовать себя полноценным членом общества. Поэтому мы с коллегами решили, что каждый определит для себя тот спектр задач, который он решает в рамках проекта, и то время, которое он готов на это потратить. Такое рациональное использование ресурсов позволяет без ущерба для основной деятельности принимать участие в общественной деятельности». 


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