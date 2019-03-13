«Мы рассчитываем принимать пожилых малоимущих людей и угощать их бесплатными обедами с 12 до 15 часов дня. В остальное время в помещении кафе будут проводиться мастер-классы», – сказала газете ВЗГЛЯД Эльвира Ижаева, по чьей инициативе в Карачаево-Черкессии откроется первое бесплатное кафе для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

В Карачаево-Черкесии откроется первое бесплатное кафе для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Автором проекта стала соучредитель благотворительного фонда помощи людям с инвалидностью «Самира» Эльвира Ижаева.

По ее словам, открытие состоится в начале апреля. «Мы рассчитываем принимать пожилых малоимущих людей и угощать их бесплатными обедами с 12 до 15 часов дня. В остальное время в помещении кафе будут проводиться мастер-классы, чтобы люди получали новые навыки. Основной приоритет мы делаем на изготовлении сувениров», – рассказала она.

Также людей научат пользоваться компьютерными программами, чтобы они могли зарабатывать. К проекту Эльвиры присоединились 130 местных волонтеров, которые помогают в приобретении стройматериалов и в ремонте помещения. У входа в заведение был установлен пандус, и оно полностью адаптировано для маломобильных граждан.

В месяц Рамадан посетителей будут кормить по вечерам. Меню будет разнообразным, чтобы гости могли выбрать то, что им по душе. Вся еда будет домашней и приготовлена из экологически чистых продуктов

Ижаева говорит, что запустила проект, вдохновившись идеей санкт-петербургского «Добродомика», созданного благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Она пояснила, что после того, как человек впервые посетит кафе, волонтер обязательно проведет анкетирование, а также побывает у человека дома, чтобы удостовериться в том, в каких именно условиях он проживает и нуждается ли в бесплатных обедах. Только после этого человек получит абонемент на постоянное посещение кафе.

«Площадь кафе составит 200 квадратных метров, там одновременно смогут обедать 60 человек», – рассказала она.

В то же время Ижаева не исключает, что с учетом ментальности местного населения кто-то постесняется приходить в кафе. Она считает, что нужно убеждать людей в обратном. Именно поэтому людям предоставят возможность не только пообедать, но и провести досуг. «Кроме мастер-классов у нас откроется изба-читальня. Мы рассчитываем, что у людей исчезнет неловкость», – пояснила Ижаева, не исключив, что в будущем такие кафе могут открыться в других городах республики.