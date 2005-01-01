Эксперт оценил шансы России воспользоваться проблемами Boeing

«На данном этапе нашему авиапрому предложить миру нечего», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Решение властей ЕС приостановить полеты Boeing 737 MAX 8, пока не поможет нам занять европейскую нишу, считает эксперт.

Евросоюз приостановил все полеты нового авиалайнера Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом во вторник сообщило Европейское агентство по авиабезопасности. Накануне стало известно, что Китай, не дожидаясь результатов расследования крушения авиалайнера, экстренно ввел временный запрет на полеты нового самолета.

Напомним, что в катастрофе погибло 157 человек, в том числе трое россиян. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это уже вторая авиакатастрофа Boeing 737 MAX 8 с огромным числом погибших за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года этот самолет авиакомпании Lion Air разбился возле столицы Индонезии Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.

По состоянию на февраль этого года «Боинг» выпустил 376 единиц Boeing 737 MAX, в производстве находится еще 4636 заказов на такие самолеты. Отмечалось, что только китайские авиакомпании используют 100 «макс-восьмых», в Индонезии – 11.

По мнению главного редактора портала Avia.Ru Романа Гусарова, Россия не сможет воспользоваться в своих интересах закрытием европейского неба для Boeing MAX. «Просто потому, что у России нет такого самолета, – подчеркнул Гусаров. – Полный аналог Боинга -737 это самолет МС-21. Но, как мы видим,

нам успешно американцы вставляют палки в колеса

или композиты в крыло, как угодно». Эксперт пояснил: в числе санкций, который ввели США против России, были санкции на производство композитного крыла. «Теперь запуск серийного производства МС-21 может задержаться года на два».

«Поэтому на данном этапе нам, собственно, предложить миру нечего», – констатирует Гусаров. По его оценке Sukhoi Superjet 100, «не является самолетом, который может заменить Боинг-737». «Потому что он, во-первых, ближнемагистральный и, во-вторых, почти вдвое меньше по пассажировместимости. То есть он всегда будет проигрывать большому магистральному самолету», – полагает эксперт.

«Даже, если бы МС-21 сейчас выпускался, все равно максимальный расчетный объем выпуска - 70 штук в год, а Boeing производит 737-х больше 50 в месяц», – добавил Гусаров.

Кто выиграет от решения Европейского агентства по авиабезопасности, так это Airbus, и то лишь отчасти, уверен собеседник. Заменой 737-х «Боингов» является полный их аналог – A320neo, подчеркнул Гусаров. Но и то, «заместить полностью он не сможет, потому что по сути рынок поделен между Boeing и Airbus, и удвоить производство указанной модели «аэробусов» производитель просто не сможет».

«Ведь по сути все мощности, всех заводов Airbus надо удвоить, и число смежников по всему миру, которые производят комплектующие нужно тоже удвоить. Это просто физически невозможно», – констатирует Гусаров.

«То, что сейчас приостановили эксплуатацию, означает, что сейчас существует некое опасение по поводу угрозы, которую представляет данный самолет», – указал эксперт. Напомним, что, по основной версии, Boeing 737 MAX 8 разбились в Эфиопии и Индонезии из-за неполадок в электронике.

«Поскольку ошибки предполагаются в программном обеспечении, то их проще устранить, нежели переделать самолет. Переделывать не надо, надо «перепрошить» и заменить программное обеспечение», – полагает главный редактор Avia.ru. По его оценке, «это делается с минимальными трудозатратами». «Главное, определить в чем причина, может, отключить какой-то модуль, который дает ошибку. Ошибается якобы, как раз система, которая направлена на защиту и исправление ошибок пилота... В общем, разбираются», – отметил собеседник.

Гусаров прогнозирует: скорее всего, будет волна приостановок использования самолетов, «и наверное это правильно и обосновано – поскольку пока нет внятных объяснений, что там на самом деле произошло». «Но я уверен, что это не приведет к трагедии для самого «Боинга» и вообще отказа от данного самолета и его замещения другими, – считает эксперт. – Воспользоваться ситуацией - да, могут – как я уже сказал, Airbus обязательно воспользуются. Ему даже пользоваться нужно, как в японской поговорке, «сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп врага».