Трамп раскритиковал современные самолеты за сложность управления

Президент США Дональд Трамп раскритиковал современные самолеты за то, что на них становится слишком сложно летать.

«Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны компьютерщики из Массачусетского технологического института. Я вижу это все время в большом количестве продукции. Всегда стремятся сделать еще один ненужный шаг вперед, когда зачастую старое и более простое куда лучше», – написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

Он добавил, что порой на решение есть лишь доли секунды, а «сложность создает опасность». По его словам, сложное стоит дорого, однако не приносит никакой выгоды.

«Я не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу отличных профессиональных летчиков, которые могут легко и быстро взять в свои руки управление самолетом», – добавил американский лидер.

Напомним, после крушения 10 марта в Эфиопии самолета Boeing-737 MAX 8, которое стало вторым за последние пять месяцев и в котором погибли все 157 человек на борту (включая трех россиян) из 35 стран, во многих странах запретили его эксплуатацию.

Несмотря на заявление США о безопасности дальнейшей эксплуатации этих авиалайнеров, компании Boeing будет не так просто пережить вторую катастрофу.