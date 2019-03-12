Ряд кинотеатров отменили запрет на показ мультфильма «Гурвинек»

Некоторые кинотеатры, в том числе из Ассоциации владельцев кинотеатров, отменили свой бойкот российскому мультфильму «Гурвинек. Волшебная игра» и решили все-таки показать его у себя.

«Замечу, что ассоциация централизованно не запрещала показы, была такая консолидированная позиция – отказать в показе мультфильму «Гурвинек». Некоторые кинотеатры, в том числе, входящие в ассоциацию, планируют показать этот мультфильм», – рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, к решению Ассоциации об отказе от показа мультфильма не входящие в организацию кинотеатры присоединились самостоятельно, передает «Интерфакс».

При этом накануне в организацию обратилась Ассоциация анимационного кино, которая попросила отменить бойкот отечественного мультфильма в кинотеатрах.

Ранее Министерство культуры сообщило, что показы бельгийского мультфильма «Королевский корги» отменяются, так как ведомство решило вернуть документы на его прокат. В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров отказалась показывать мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», пока прокатное удостоверение не выдадут бельгийской картине.

Позже Министерство культуры сообщило, что прокатчики не смогли договориться по поводу одновременного выхода мультфильмов 7 марта. В связи с отсутствием договоренности в ведомстве сообщили о возможных датах показа «Королевского корги».

11 марта прокатчик бельгийского мультфильма снова подал документы в Минкультуры для получения прокатного удостоверения, их должны рассмотреть в течение 10 рабочих дней.