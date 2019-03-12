Московский школьник и его мать обвинили друг друга в избиении

Учащийся в 11 классе школьник из Москвы написал заявление, в котором утверждает, что его избила мать, женщина написала встречное заявление, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«В полицию с заявлением обратился ученик 11 класса московской школы. Он просит принять меры к своей матери, которая, по его словам, в ходе ссоры на фоне неприязненных отношений несколько раз ударила его по лицу», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По его словам, у юноши зафиксированы ушиб на голове, ссадины на руках и ногах.

«В этот же день заявление в полицию принесла и мать подростка. Она утверждает, что парень ее избил», – добавил источник.

Он отметил, что полицейские провели допрос матери, сына и свидетелей, по данному факту проводится проверка.

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