Тимошенко обвинила генпрокуратуру и СБУ в покрывательстве коррупции

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила генеральную прокуратуру (ГПУ) и службу безопасности (СБУ) страны в покрывательстве коррупции в оборонной сфере.

Тимошенко заявила, выступая в Верховной раде, что «из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ были полностью вовлечены в махинации, им платили взятки и откаты», при этом «два силовых органа – СБУ и ГПУ – были в доле и в деле», передает РИА «Новости».

«Это шоковая информация. И сегодня она замалчивается Верховной радой Украины», – добавила она.

Политик призвала парламент Украины немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к «откатам и отмыванию черных денег из бюджета оборонной отрасли».

Тимошенко заявила также, что действующий президент страны Петр Порошенко не в состоянии победить на выборах ее команду честно, и провокации администрации украинского лидера «уже достигли апогея».

Она добавила, СБУ и генеральная прокуратура используются как департаменты избирательного штаба Порошенко.

По ее словам, СБУ «вернула в Украину 37-й год сталинских времен», выписав больше 10 тыс. повесток членам партии «Батькивщина»

«Мы подали списки, куда включены наши люди, которые (входят) в ДВК (участковая избирательная комиссия – прим. ВЗГЛЯД), ОВК (окружная избирательная комиссия – прим. ВЗГЛЯД). И сейчас всех их вызывают на допросы», – сказала Тимошенко.

Так, СБУ и генпрокуратура якобы принуждают людей отказаться «от работы в участковых избирательных комиссиях, они их запугивают криминальными делами, они их заставляют выходить из партии, они их заставляют давать недостоверные свидетельства».

Ранее была опубликована заключительная часть журналистского расследования Bihus.info, в которой утверждается, что украинские силовики и налоговая служба покрывали преступную деятельность фигурантов коррупционного скандала в оборонной сфере страны.

Так, например, в расследовании говорится о генеральном директоре государственного концерна «Укроборонпром» Павле Букине и бывшем заместителе секретаря СНБО Украины Олеге Гладковском. По данным журналистов, схема крылась в покупке высотомеров РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства для самолетов Ан-26, непосредственно закупкой занималась компания «Укрспецэкспорт», которую в 2016 году возглавлял Букин.

В Кремле заявляли, что публикации украинских СМИ о якобы контрабандных поставках запчастей из России для военной техники Украины являются абсурдными.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга, согласно данным опросов, на протяжении последних месяцев была Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет около 20%.