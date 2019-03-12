Впервые экипаж освоил российскую АПЛ еще до сдачи подлодки в эксплуатацию

Экипаж атомной подводной лодки «Князь Владимир», которая до конца 2019 года войдет в состав ВМФ, полностью освоил устройство судна и сдал все курсовые задачи.

Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, передает ТАСС.

Командующий отметил, что нововведение связано с тем, чтобы экипаж смог выполнять поставленные задачи в море сразу после приемки АПЛ от промышленности.

Отмечается, что ранее экипажи принимали подлодки после сдачи их судостроителями и после этого сдавали курсовые задачи, а через год проводили глубоководное погружение.

Этот порядок упрощает вхождение подводных ракетоносцев в состав ВМФ и их включение в боевые дежурства.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что для ВМФ в этом году построят четыре подводные лодки и семь надводных боевых кораблей.