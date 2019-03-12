Лавров назвал подкупом выделение США денег партнерам на сопротивление влиянию России

Намерение США выделить 500 млн долларов на помощь партнерам в противодействии «российскому влиянию» можно назвать попыткой подкупа Вашингтоном его партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«То, что мы видим в запросе администрации (президента США Дональда Трампа) в рамках бюджета на следующий год – это, конечно, не дипломатия, ну либо это современная американская дипломатия, которая сводится или к угрозам, или к санкциям, или, вот как выясняется, к попытке купить союзников», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он отметил, что решение в этой ситуации должны американские налогоплательщики, которые должны понять, насколько это отвечает их интересам.

«И конечно же, решать странам, которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии злонамеренному влиянию России. Видимо, для того, чтобы оказывать там свое добронамеренное влияние», – добавил глава МИД.

Лавров добавил, что не ясно, насколько понравится странам-адресатам этой помощи тот факт, что «их хотят купить», передает ТАСС.

«Но, зная нынешние манеры, которые преобладают в Вашингтоне, не исключаю, что, если они откажутся от этой навязываемой им помощи, то против них введут санкции», – заметил министр.

Накануне сообщалось, что в бюджетном запросе президента США Дональда Трампа содержится просьба о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии для борьбы со «злонамеренным» влиянием России.