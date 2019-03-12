Песков заявил об абстрактных домыслах в публикации о переговорах России и Японии

Сообщения о переговорах России и Японии носят характер политологических рассуждений с большим количеством домыслов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, что вы читаете относительно российско-японских отношений и тех вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня, относится скорее к сфере политологических экспертных рассуждений. Они зачастую не имеют ничего общего с характером и содержанием переговоров, которые сейчас ведутся. Там (в публикациях) очень много абстрактных домыслов», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией якобы отказались рассматривать возможность передачи южных Курильских островов.

Представитель Кремля указал, что «подобного рода переговоры могу вестись годами, они очень сложные по своей текстуре, и, как правило, в интересах продолжения этих переговоров в промежуточных этапах какой-то детальной информации не предоставляется». «Не будет она, наверняка, предоставляться и в этом случае», – добавил он.

Песков также заявил, что речи о передаче или не передаче Курильских островов Японии не идет, с японскими партнерами Россия работает над заключением мирного договора.

«Вы знаете, речь не идет о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с нашими японскими партнерами по теме заключения мирного договора, вот какой вопрос стоит на повестке дня. Именно в этом направлении ведется работа», – сказал он, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что всем известна позиция россиян по Курилам, не принимать ее во внимание нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Всем прекрасно известны настроения россиян по вопросу об островах, все мы помним недавние достаточно скрупулезные социологические исследования, не принимать во внимание которые, конечно же, невозможно. Но еще раз повторяю, речь не идет о том, передавать-не передавать острова, задача экспертов – это договориться о заключении мирного договора, вот в этом русле и ведутся переговоры», – сказал Песков.

В феврале посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии. Между тем, стало известно, что Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.