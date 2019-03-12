Песков заявил об абстрактных домыслах в публикации о переговорах России и Японии

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...

В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...
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Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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            Песков заявил об абстрактных домыслах в публикации о переговорах России и Японии

            12 марта 2019, 13:33

            Текст: Алина Назарова

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            Сообщения о переговорах России и Японии носят характер политологических рассуждений с большим количеством домыслов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

            «Все, что вы читаете относительно российско-японских отношений и тех вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня, относится скорее к сфере политологических экспертных рассуждений. Они зачастую не имеют ничего общего с характером и содержанием переговоров, которые сейчас ведутся. Там (в публикациях) очень много абстрактных домыслов», – сказал Песков, передает ТАСС.

            Так он прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Кремле в рамках переговоров с Японией якобы отказались рассматривать возможность передачи южных Курильских островов.

            Представитель Кремля указал, что «подобного рода переговоры могу вестись годами, они очень сложные по своей текстуре, и, как правило, в интересах продолжения этих переговоров в промежуточных этапах какой-то детальной информации не предоставляется». «Не будет она, наверняка, предоставляться и в этом случае», – добавил он.

            Песков также заявил, что речи о передаче или не передаче Курильских островов Японии не идет, с японскими партнерами Россия работает над заключением мирного договора.

            «Вы знаете, речь не идет о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с нашими японскими партнерами по теме заключения мирного договора, вот какой вопрос стоит на повестке дня. Именно в этом направлении ведется работа», – сказал он, передает РИА «Новости».

            Он также напомнил, что всем известна позиция россиян по Курилам, не принимать ее во внимание нельзя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

            «Всем прекрасно известны настроения россиян по вопросу об островах, все мы помним недавние достаточно скрупулезные социологические исследования, не принимать во внимание которые, конечно же, невозможно. Но еще раз повторяю, речь не идет о том, передавать-не передавать острова, задача экспертов – это договориться о заключении мирного договора, вот в этом русле и ведутся переговоры», – сказал Песков.

            В феврале посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии. Между тем, стало известно, что Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.


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