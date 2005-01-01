Экс-госсекретарь США Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери

Нельзя закрывать двери Североатлантического альянса для новых членов, так как его целью являются не только 2% расходов на оборону, но и 100% демократии, заявила экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Олбрайт заявила, выступая в Праге на торжествах по случаю 20-летия вступления в НАТО Чехии, Польши и Венгрии, что было бы неразумным закрыть двери для приема в НАТО новых членов, передает Deutsche Welle.

Экс-госсекретарь США считает, что Украине, Грузии и другим странам необходимо предоставить возможность стать членами альянса.

Однако вступить в НАТО эти страны смогут только тогда, когда будут к этому готовы, подчеркнула Олбрайт.

Она добавила, что вступление стран Восточной и Центральной Европы в НАТО было очень важным шагом, так как общей целью альянса является не только 2% расходов на оборону, но и «100% демократии».

Напомним, Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО 12 марта 1999 года.

НАТО требует от своих членов выделения на оборонные нужды 2% ВВП. Данное условие выполняют только шесть стран альянса.

Военные расходы США составляют около 3,5% ВВП, а Германии в последние годы увеличила оборонный бюджет до 1,5% ВВП.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток не должно расцениваться как провокация против России.

Столтенберг также заявлял, затрагивая вопрос о возможных новых членах НАТО, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в альянс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему расширение на восток не спасет НАТО от развала.