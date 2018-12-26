Австрия раскритиковала Украину за «неприемлемое для Европы» поведение

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль резко осудила решение Киева в отношении журналиста австрийской общественно-правовой телекомпании ORF Кристиана Вершюца, которому запретили въезжать на Украину и лишили его аккредитации на работу в зоне конфликта на востоке страны.

Кнайсль назвала данный запрет «неприемлемым для Европы актом цензуры», передает Deutsche Welle со ссылкой на заявление МИД Австрии.

«Мы осуждаем эти совершенно несовместимые с европейскими ценностями действия и требуем отмены запрета», – подчеркнула министр.

Представитель МИД Йоханнес Петерлик на встрече с послом Украины Александром Щербой призвал Киев представить обоснование выдвинутым обвинениям в адрес Вершюца.

Он отметил также, что в Австрии «глубоко обеспокоены» действиями украинской стороны, которые «несовместимы с принципами и ценностями соглашения об ассоциации с ЕС».

Представитель МИД Австрии также напомнил, что ранее уполномоченный ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Украину отменить решения в отношении австрийского журналиста.

Как сообщает ORF, Кнайсль намерена поднять этот вопрос 18 марта на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Отмечается, что речь идет о многочисленных нападках на журналиста.

Кроме того, в ведомстве австрийского канцлера телекомпании заявили, что разделяют позицию главы МИД по этому вопросу.

Напомним, украинского посла в Вене Александра Щербу вызвали в МИД Австрии после того, как корреспонденту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу запретили въезжать на Украину.

Ранее Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства и пытающимся соблюдать объективность».