В Госдуме назвали подлостью задержание на Украине военного из Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал подлым поступком и местью задержание на Украине бывшего военнослужащего из Крыма за «дезертирство» и призвал россиян отказаться от поездок на Украину.

«Это очередной подлый поступок со стороны нынешней украинской власти, которая мстит крымчанам за их желание вернуться на историческую родину в Россию. Мы еще раз увидели настоящее лицо нынешней власти на Украине», – сказал Шеремет в комментарии РИА «Новости».

По его мнению, Киев намеренно захватывает граждан России в провокационных целях, чтобы затем обменять их. «Для них это обычный товар. Для них человеческая жизнь или судьба человека – ничто», – подчеркнул депутат.

В связи с этим Шеремет призвал крымчан не посещать Украину без острой необходимости.

Ранее в Херсонской области был задержан бывший военнослужащий из Крыма, который, по данным Киева, с 2011 года проходил службу в украинских военно-морских силах, но после воссоединения Крыма с Россией перешел на контрактную службу в Вооруженные силы России. Мужчина передан военной прокуратуре, ему инкриминируют дезертирство и грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.