Эксперт оценил идею создания европейского авианосца

«Сам по себе авианосец для Европы – это оксюморон. Название емкое, красивое, громкое, но не имеющее большого смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД офицер запаса Илья Стулов, комментируя идею создания совместного европейского авианосца, которую поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Идея Германии построить «еврокэрриер» вызвала в России лишь скепсис. По мнению офицера запаса, бывшего командира плавучего дока ПД-33, публициста Ильи Стулова, решение создать европейский авианосец не имеет значения по одной простой причине, что «Европу омывает Балтийское море – лужа, немножко Атлантики и Северный Ледовитый океан. В связи с этим авианосец имеет мало возможностей для маневра».

Эксперт отметил, что «с тем же успехом могли бы сделать, например, самый большой танк для Андорры, и подчеркнул, что авианосец – это не просто красивое и статусное название, а корабль, требующий очень широкого спектра обслуживания: и вспомогательные суда, которые везут за ним топливо, и бригаду для обеспечения его охраны».

Стулов напомнил, что «еще со времен тридцатилетней давности мы всегда со скепсисом смотрели на штампуемые американцами авианосцы».

«Так как, по большому счету, авианосец – аэродром на море и водоизмещение любого корабля ограничено, то ставить на него большое вооружение, которое могло бы его защищать, просто нерентабельно», – добавил эксперт. Надо выбирать: или комфорт для взлета и посадки самолетов, или многофункциональность.

«Что такое авианосец для Европы, честно говоря, я слабо себе представляю. Возможно, госпожа Меркель отнеслась к этому решению не как канцлер, а как женщина, которая выбирает машину по цвету. Вот нравится розовенькая, и неважно, это «Мерседес» или «Запорожец», розовенькую и возьмем», – сыронизировал Стулов, еще раз подчеркнув, что «сам по себе авианосец для Европы – это оксюморон. Название емкое, красивое, громкое, но не имеющее большого смысла».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца. По ее словам, «правильно и хорошо», что у Европы есть возможности для создания совместного авианосца.