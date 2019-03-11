Венесуэла частично открыла движение через границу с Колумбией

Власти Венесуэлы частично открыли границу с Колумбией, рассказал представитель Национальной гвардии Венесуэлы.

Пешеходное движение разрешили школьникам и студентам, нуждающимся в медицинской помощи и лекарствах, а также их сопровождающих, передает ТАСС.

Сообщается, что границу пересекли более двух тыс. человек.

Венесуэла закрыла границу с Колумбией 23 февраля, объяснив это попытками оппозиции доставить с территории соседнего государства груз с едой и лекарствами.

Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что США формируют в Колумбии армию вторжения в Венесуэлу.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в Боливарианской республике около ста дезертиров, перешедших границу с Колумбией, ожидая получить за это до 20 тыс. долларов.