Под Воронежем ФСБ провела обыски в отделе полиции

В Воронежской области сотрудники ФСБ провели обыски в отделе МВД Новоусманского района, сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

По информации «Интерфакс», возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудников районного ОМВД.

УФСБ и Следственный комитет Воронежской области следственные мероприятия. Другие подробности в интересах дела не раскрываются, говорится в сообщении.

Между тем, «Вести Воронеж» пишет, что был задержан начальник Новоусманского отдела полиции Анатолий Уваров.

В январе по подозрению в незаконном обороте оружия был задержан начальник отделения МВД по подмосковному Чехову.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2018 году в стране за взяточничество были привлечены к уголовной ответственности 505 человек с особым правовым статусом.