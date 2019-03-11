Международная группа начала проверку «антиотмывочной» системы России

В понедельник специалисты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начали в Москве работу по проверке деятельности национальной «антиотмывочной» системы, сообщил Росинформмониторинг.

Комиссия FATF пробудет в столице три недели, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что делегация будет проводить проверку «не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности». Член комиссии отметил, что у FATF были вопросы к техническому соответствию российского законодательства требованиям организации, и теперь задача делегации «понять, как это работает на практике».

Помимо Москвы, комиссия проведет мониторинг «антиотмывочной» системы в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Итоги проверок подведут в октябре на пленарной неделе FATF в Париже.

В феврале в Германии раскрыли схему вывода денег из России в Европу.