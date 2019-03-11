Замминистра строительства Пермского края сломала ребра из-за гололеда

В Перми заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх, которая курирует жилищную политику в регионе, сломала ребра, поскользнувшись на одной из центральных улиц города.

«Замминистра Фаина Минх упала на улице в центре Перми и сломала ребра», – приводит РИА «Новости» слова представителя министерства.

Ранее прокуратура региона начала проверку в отношении органов местного самоуправления в связи с отсутствием своевременных противогололедных мероприятий. Причиной этому послужили многочисленные обращения местных жителей с жалобами на гололед, а также высокий уровень травматизма с 6 по 9 марта.

По данным скорой помощи, за эти дни было зарегистрировано 142 вызова по факту уличных травм. Медики отметили, что травмы были «типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, подозрения на ЧМТ, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей».

В травмпунктах также сообщили об «огромных очередях» из пациентов с травмами из-за гололеда.