Оксана Пушкина назвала акцию «Без баб» ответом на обесценивание мужчин

«Роль мужчины в обществе обесценилась и чтобы это обесценивание победить мальчишки хамят»,– заявила газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя акцию «Без баб», которую провели в преддверии 8 марта ученики школы в Ленинградской области.

По словам Пушкиной, если человек не может взять интеллектом, он берет хамством и прямым унижением.

«Я бы на месте директора школы всполошилась, потому что сама формулировка, само слово «баба» в современном мире – это абсолютное оскорбление. Мальчишкам неплохо было бы напомнить, что их родили женщины, что их воспитывают женщины, что они зависят и будут зависеть от женщин, женщины на данном этапе – движущая сила и мужчина должен не обойтись без «баб», а научиться быть им опорой», – полагает депутат.

Обесценивание мужчины, по мнению Пушкиной, происходит потому, что женщины гораздо более гибкие и выносливые нежели мужчины.

«Если взять среднестатистический расчет того, что должны делать мужчины и женщины, посмотрите, сколько в графе «должна» на женщине: должна детей родить, детей воспитать, должна приготовить на всех, убраться, должна выглядеть хорошо, должна быть худой. А где написано, каким должен быть мужчина? Считается, что у него только один пункт: он должен быть состоятельным и богатым», – сказала Пушкина.

«Чтобы достичь богатства надо работать, а с работой у нас в стране напряженка и получается, что мужчина задавлен обстоятельствами, а женщине некогда об этом думать, она просто выполняет свои «должна»»,– добавила депутат.

Напомним, ученики школы во Всеволжском районе Ленинградской области в преддверии 8 марта провели акцию «Без баб». Школьники наклеивали на лбы самодельные листовки и пинали проходящих мимо девочек.

Директор школы «Центр образования «Кудрово» Игорь Соловьев назвал происходящее обычной детской шалостью.