Завершается прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...

Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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            Завершается прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов

            11 марта 2019, 19:16

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов заканчивается 15 марта. Уже подано более 2 тыс. заявок.

            Осталось пять дней до окончания срока подачи проектов на первый конкурс президентских грантов 2019 года, сообщается в пресс-релизе Фонда президентских грантов. Проекты от некоммерческих организаций принимаются с 1 февраля по 15 марта. Фонд президентских грантов уже получил более 2 тыс. проектов, свыше 10 тыс. находятся в стадии заполнения.

            Прием заявок на следующий конкурс (второй в 2019 году) пройдет с 10 июня по 31 июля.

            В помощь участникам конкурсов Фонд президентских грантов подготовил и разместил на своем сайте президентскиегранты.рф онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», состоящий из 10 уроков с короткими видео и практическими заданиями. Курс уже прошли 1 тыс. 50 человек.

            Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сообщил, что подача заявок на первый конкурс президентских грантов 2020 года будет организована уже в октябре-ноябре текущего года. Сдвиг сроков приема заявок связан с тем, что фонд планирует зафиксировать время проведения конкурсов так, чтобы у НКО была возможность реализации проектов длительностью до полутора лет в рамках каждого из проводимых конкурсов, а их финансирование начиналось раньше.

            «На протяжении двух предыдущих лет мы проводили два конкурса в год. Получается, что в начале года идет конкурс, и финансирование проектов начинается с середины года. Для того, чтобы помочь НКО, мы сдвигаем сроки, соответственно, уже сейчас в октябре и ноябре проведем прием заявок на первый конкурс следующего года, и за счет этого сможем быстрее объявить победителей. Они станут известны уже в феврале [2020 года], а с 1 марта смогут начать реализовывать проекты», – сказал Илья Чукалин.

            Чукалин также считает, что курс на увеличение объемов грантовой поддержки проектов в области культуры и искусства, связанных с краеведением, народным творчеством и сохранением исторического наследия, заданный президентом России Владимиром Путиным, даст «второе дыхание» небольшим населенным пунктам, которые смогут привлечь туристов, если смогут предложить интересный краеведческий туристический маршрут, «краеведческую тропу».

            На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

            Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

            Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Список победителей первого конкурса был утвержден распоряжением Президента Российской Федерации. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов.

            В течение 2017-2018 гг. Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 16 тыс. 814 некоммерческих организаций. Всего ими было подано 35 тыс. 184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6 тыс. 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.

            В 2018 году Фондом президентских грантов было проведено два конкурса. На них поступило рекордное количество – 19 тыс. 018 проектов от некоммерческих организаций. Грантовую поддержку получили 3 тыс. 573 проекта из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

            В 2017 году Фондом президентских грантов также было проведено два конкурса. На них было подано 16 тыс. 166 проектов. Поддержку получили 3 тыс. 213 проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей.


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