Завершается прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов

Прием заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов заканчивается 15 марта. Уже подано более 2 тыс. заявок.

Осталось пять дней до окончания срока подачи проектов на первый конкурс президентских грантов 2019 года, сообщается в пресс-релизе Фонда президентских грантов. Проекты от некоммерческих организаций принимаются с 1 февраля по 15 марта. Фонд президентских грантов уже получил более 2 тыс. проектов, свыше 10 тыс. находятся в стадии заполнения.

Прием заявок на следующий конкурс (второй в 2019 году) пройдет с 10 июня по 31 июля.

В помощь участникам конкурсов Фонд президентских грантов подготовил и разместил на своем сайте президентскиегранты.рф онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», состоящий из 10 уроков с короткими видео и практическими заданиями. Курс уже прошли 1 тыс. 50 человек.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сообщил, что подача заявок на первый конкурс президентских грантов 2020 года будет организована уже в октябре-ноябре текущего года. Сдвиг сроков приема заявок связан с тем, что фонд планирует зафиксировать время проведения конкурсов так, чтобы у НКО была возможность реализации проектов длительностью до полутора лет в рамках каждого из проводимых конкурсов, а их финансирование начиналось раньше.

«На протяжении двух предыдущих лет мы проводили два конкурса в год. Получается, что в начале года идет конкурс, и финансирование проектов начинается с середины года. Для того, чтобы помочь НКО, мы сдвигаем сроки, соответственно, уже сейчас в октябре и ноябре проведем прием заявок на первый конкурс следующего года, и за счет этого сможем быстрее объявить победителей. Они станут известны уже в феврале [2020 года], а с 1 марта смогут начать реализовывать проекты», – сказал Илья Чукалин.

Чукалин также считает, что курс на увеличение объемов грантовой поддержки проектов в области культуры и искусства, связанных с краеведением, народным творчеством и сохранением исторического наследия, заданный президентом России Владимиром Путиным, даст «второе дыхание» небольшим населенным пунктам, которые смогут привлечь туристов, если смогут предложить интересный краеведческий туристический маршрут, «краеведческую тропу».

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Список победителей первого конкурса был утвержден распоряжением Президента Российской Федерации. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 гг. Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 16 тыс. 814 некоммерческих организаций. Всего ими было подано 35 тыс. 184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6 тыс. 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.

В 2018 году Фондом президентских грантов было проведено два конкурса. На них поступило рекордное количество – 19 тыс. 018 проектов от некоммерческих организаций. Грантовую поддержку получили 3 тыс. 573 проекта из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

В 2017 году Фондом президентских грантов также было проведено два конкурса. На них было подано 16 тыс. 166 проектов. Поддержку получили 3 тыс. 213 проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей.