Скотланд-Ярд не нашел микроавтобус из дела о смерти Глушкова

Полиция не сумела найти микроавтобус и его водителя, которые разыскиваются в рамках расследования дела о смерти экс-заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова, заявил Скотланд-Ярд.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В августе 2018 года полиция Лондона по делу Глушкова объявила в розыск водителя черного фургона Volkswagen, замеченного 11 марта на Кларенс-авеню в пригороде на юго-западе столицы Британии.

Ранее посольство России в Британии назвало неприемлемой ситуацию с расследованием смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне.

Глушков был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд сначала назвал смерть «необъяснимой», но позже заявил, что Глушков погиб от удушения. Утверждалось, что он якобы был задушен собачьим поводком.

В России Глушков заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота».