Путин заявил о двукратном снижении объема вывода средств из России в офшоры

Президент Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным ситуацию с выводом средств из России в офшоры, отметив снижение этого показателя в два раза по сравнению с 2016 годом.

В частности, Чиханчин сообщил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, связанных с уходом от налогов. «Но снижение (объема выводимых средств) идет очень сильное», – подчеркнул глава Росфинмониторинга.

«Да, в два раза (по сравнению) с 2016 годом», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.

Согласно опубликованной на сайте Кремля стенограмме, в ходе встречи, во всяком случае, в открытой ее части, не упоминалась ситуация с инвесткомпанией «Тройка Диалог», фигурировавшей в журналистском расследовании проекта OCCRP о выводе денег из РФ через офшорную сеть.