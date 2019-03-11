Дипломаты подвели итоги года расследования смерти Глушакова в Британии

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...

Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
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            Дипломаты подвели итоги года расследования смерти Глушакова в Британии

            11 марта 2019, 13:12

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            Посольство России в Британии назвало неприемлемой ситуацию с расследованием смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне.

            «12 марта 2018 года в Лондоне при загадочных обстоятельствах был убит российский гражданин Н.А. Глушков. Год спустя с сожалением вынуждены констатировать, что британские власти продолжают игнорировать наши многочисленные запросы», – говорится в комментарии, распространенном посольством России в Великобритании накануне годовщины со дня смерти россиянина.

            «С апреля 2018 года российская сторона так и не получила предметный ответ из МВД Великобритании на запрос Генпрокуратуры о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. Таким образом, с момента получения 26 апреля 2018 года краткого письма помощника комиссара полиции Лондона Нила Басу в ответ на наш запрос о ходе расследования обстоятельств смерти российского гражданина никакой принципиально новой информации британские власти нам не сообщали», – цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

            Британская сторона также никак не отреагировала и на неоднократные предложения посольства о проведении встречи посла Александра Яковенко с главой Скотланд-Ярда Крессидой Дик.

            «Вместо официальной реакции британские компетентные органы занимались перенаправлением посольства от инстанции к инстанции, определенно пытаясь «замотать» дело», – возмутились в посольстве.

            Напомним, в ночь на 13 марта 2018 года Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает его смерть «необъяснимой», позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В СМИ распространялись сообщения о том, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключало, что человек, который мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

            Однако официально мотивы совершения преступления и подозреваемые остаются неизвестными.

            «Более подробной информацией не располагаем ни мы, ни СМИ. Сообщалось лишь о том, что правоохранители «ведут следствие», опрашивают свидетелей, изучают материалы с камер видеонаблюдения. При этом только 14 августа 2018 года, то есть спустя пять месяцев после убийства, полиция запросила помощь общественности в розыске подозрительного черного фургона и его водителя, который зафиксировали камеры поблизости от дома Глушкова за день до его гибели. Зато, как и в деле Скрипалей, в СМИ периодически вбрасывались истории о якобы имевшей место попытке отравления бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» еще в 2013 года, которая, как водится, имела «российский след», – посетовали в посольстве.

            Таким образом, заключают дипломаты, налицо еще один случай гибели российского гражданина на британской земле, обстоятельства которого тщательно засекречены. Это также еще один пример «презрительного отношения Великобритании к своим обязательствам по международному праву, нормам дипломатического общения, да и к законным интересам родных и близких погибшего, равно как и широкой общественности».

            «Данная ситуация с расследованием гибели Глушкова абсолютно неприемлема для российской стороны. Призываем власти Великобритании предоставить исчерпывающую информацию о причинах смерти российского гражданина и ходе следствия», – заключили дипломаты.

            В российском Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее также заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.


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