Дипломаты подвели итоги года расследования смерти Глушакова в Британии

Посольство России в Британии назвало неприемлемой ситуацию с расследованием смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне.

«12 марта 2018 года в Лондоне при загадочных обстоятельствах был убит российский гражданин Н.А. Глушков. Год спустя с сожалением вынуждены констатировать, что британские власти продолжают игнорировать наши многочисленные запросы», – говорится в комментарии, распространенном посольством России в Великобритании накануне годовщины со дня смерти россиянина.

«С апреля 2018 года российская сторона так и не получила предметный ответ из МВД Великобритании на запрос Генпрокуратуры о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. Таким образом, с момента получения 26 апреля 2018 года краткого письма помощника комиссара полиции Лондона Нила Басу в ответ на наш запрос о ходе расследования обстоятельств смерти российского гражданина никакой принципиально новой информации британские власти нам не сообщали», – цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

Британская сторона также никак не отреагировала и на неоднократные предложения посольства о проведении встречи посла Александра Яковенко с главой Скотланд-Ярда Крессидой Дик.

«Вместо официальной реакции британские компетентные органы занимались перенаправлением посольства от инстанции к инстанции, определенно пытаясь «замотать» дело», – возмутились в посольстве.

Напомним, в ночь на 13 марта 2018 года Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает его смерть «необъяснимой», позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В СМИ распространялись сообщения о том, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключало, что человек, который мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Однако официально мотивы совершения преступления и подозреваемые остаются неизвестными.

«Более подробной информацией не располагаем ни мы, ни СМИ. Сообщалось лишь о том, что правоохранители «ведут следствие», опрашивают свидетелей, изучают материалы с камер видеонаблюдения. При этом только 14 августа 2018 года, то есть спустя пять месяцев после убийства, полиция запросила помощь общественности в розыске подозрительного черного фургона и его водителя, который зафиксировали камеры поблизости от дома Глушкова за день до его гибели. Зато, как и в деле Скрипалей, в СМИ периодически вбрасывались истории о якобы имевшей место попытке отравления бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» еще в 2013 года, которая, как водится, имела «российский след», – посетовали в посольстве.

Таким образом, заключают дипломаты, налицо еще один случай гибели российского гражданина на британской земле, обстоятельства которого тщательно засекречены. Это также еще один пример «презрительного отношения Великобритании к своим обязательствам по международному праву, нормам дипломатического общения, да и к законным интересам родных и близких погибшего, равно как и широкой общественности».

«Данная ситуация с расследованием гибели Глушкова абсолютно неприемлема для российской стороны. Призываем власти Великобритании предоставить исчерпывающую информацию о причинах смерти российского гражданина и ходе следствия», – заключили дипломаты.

В российском Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее также заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.