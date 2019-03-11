СК занялся проверкой по брошенному в подъезде в Бурятии младенцу

Сверток с новорожденным мальчиком нашли в подъезде одного из домов города Северобайкальск.

Инцидент произошел утром 9 марта. В подъезде трехэтажного дома по улице Ленинградская города Северобайкальск – возле входной двери – местными жителями был обнаружен сверток с младенцем.

«По данному факту Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Бурятия проводится доследственная проверка, в рамках которой организован розыск матери ребенка», – говорится в сообщении на сайте местного СК.

«В подъезде обнаружили пакет, в котором находился сверток из двух полотенец. Внутри свертка лежал новорожденный мальчик, – рассказали подробности в СК. – Семейная пара сразу занесли младенца в квартиру и позвонили в больницу. Ребенка немедленно госпитализировали. После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что ребенок появился на свет на 37-й неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в его развитии не выявлено, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма. Сейчас ему оказывается необходимая врачебная помощь».

Следователи ведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. В частности, изъяты биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство.