СК занялся проверкой по брошенному в подъезде в Бурятии младенцу

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11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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            СК занялся проверкой по брошенному в подъезде в Бурятии младенцу

            11 марта 2019, 11:04

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            Сверток с новорожденным мальчиком нашли в подъезде одного из домов города Северобайкальск.

            Инцидент произошел утром 9 марта. В подъезде трехэтажного дома по улице Ленинградская города Северобайкальск – возле входной двери – местными жителями был обнаружен сверток с младенцем.

            «По данному факту Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Бурятия проводится доследственная проверка, в рамках которой организован розыск матери ребенка», – говорится в сообщении на сайте местного СК.

            «В подъезде обнаружили пакет, в котором находился сверток из двух полотенец. Внутри свертка лежал новорожденный мальчик, – рассказали подробности в СК. – Семейная пара сразу занесли младенца в квартиру и позвонили в больницу. Ребенка немедленно госпитализировали. После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что ребенок появился на свет на 37-й неделе беременности, пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки, нарушений в его развитии не выявлено, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма. Сейчас ему оказывается необходимая врачебная помощь».

            Следователи ведут мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. В частности, изъяты биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство.


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