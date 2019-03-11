Синоптики рассказали о погоде в Москве

В понедельник, 11 марта, в Москве и области будет облачно, ожидаются небольшие осадки, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в понедельник в Москве будет от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба.