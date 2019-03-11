В Шотландии сказали, когда инициируют референдум о независимости

Шотландская национальная партия (ШНП) планирует вынести на рассмотрение британского парламента поправку, позволяющую провести референдум о независимости Шотландии, в случае, если Соединенное Королевство выйдет из состава Европейского союза, заявил лидер фракции шотландских националистов в Палате общин Иэн Блэкфорд.

В эфире Би-би-си Блэкфорд заявил, что поправка, которая будет представлена на следующей неделе, требует признания британским правительством факта, что шотландский народ на референдуме проголосовал за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства в ЕС.

«Мы также предлагаем в рамках этой поправки признание того, что если Великобритания покинет Евросоюз, то жители Шотландии должны быть в состоянии определять свою судьбу, в частности, должны иметь такие полномочия, чтобы провести референдум о независимости», – приводит его слова ТАСС.

Блэкфорд пообещал, что его партия будет бороться за остановку Brexit, так как Шотландия не хочет против своей воли выходить из ЕС.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен выражала уверенность, что после выхода Великобритании из Евросоюза Шотландия станет независимой страной по результатам референдума.

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