Лидер либертарианцев обвинил Венедиктова в невежестве

Один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов отметил невежество главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в связи с высказыванием о дискриминации.

«Интересно слышать от представителей именно «Либертарианской» партии о частной дискриминации», – написал Венедиктов в Twitter.

Светов ответил Венедиктову.

«Алексей, вы хотя бы статью в Википедии прочитали о том что такое либертарианство (книгу не прошу!) прежде, чем показывать невежество», – написал он.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что съемочные группы телеканала не пустили на митинг за свободу рунета, организованный Либертарианской партией и «Обществом защиты интернета».

«Организаторы митинга за свободный интернет не пустили наши съемочные группы на митинг. Сказали, мол, вы принадлежите каналу, который мы не поддерживаем, поэтому вам нет места на нашем митинге, мы вас туда не допускаем. А вы какую хотели свободу? Другой свободы у нас для вас нет», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг за свободу интернета, который собрал около 6,5 тыс. человек.

Поводом стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР). Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.