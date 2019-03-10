Синоптики рассказали о погоде в Москве

В воскресенье, 10 марта, в Москве и области будет облачно, пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в воскресенье воздух в Москве прогреется до 3-5 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 6 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба.