Бурджанадзе назвала усилия по свержению Мадуро антиконституционными

Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе подвергла критике позицию стран Запада и собственного правительства, которые поспешили признать лидером Венесуэлы Хуана Гуайдо, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Понятно, мы обижены на Венесуэлу, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но это не значит, что надо отвечать антиконституционно», – прокомментировала она газете ВЗГЛЯД решение Тбилиси признать временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Что касается позиции США и других стран Запада, по ее словам, «Мадуро может нравиться или нет, но Гуайдо объявил себя президентом на улице, это ни в какие ворота не лезет».

«Если не будет силового вмешательства извне, думаю, нынешний лидер Венесуэлы сохранит власть», – сказала Нино Бурджанадзе.

«Не могу поддержать усилия США против Мадуро. Все это неправильно», – отметила она.